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Кот остановил бейсбольный матч в США - бегал быстрее спортсменов
Кот остановил бейсбольный матч в США — бегал быстрее спортсменов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158286-kot-ostanovil-beysbolnyy-match-v-ssha-begal-bystree-sportsmenov-video.htmlРакурс
Кот остановил бейсбольный матч в США — пушистый любимец заблудился и случайно выбежал на территорию стадиона Янки-Стэдиум, где в то время проходил бейсбольный матч. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Игру пришлось остановить, чтобы отогнать напуганное животное в безопасное место.
Бездомная кошка пересекла стадионный газон в поисках уютного убежища. На видео заметно, как игроки хотят поймать кошку, однако она остается неуловимой, пишет People.
Посмотри на эту кошку! Она быстрее, чем кто-либо из Янки, — пошутил телеведущий Кевин Браун во время трансляции матча.
В конце концов для животного открыли дверь и она забежала на зрительскую трибуну.
На этой неделе также богомол уселся на кепку американского спортсмена Виктора Роблеса во время игры в бейсбол. Инцидент произошел во время матча в Вашингтоне.
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