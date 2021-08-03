Кот остановил бейсбольный матч в США - бегал быстрее спортсменов

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Ракурс

Кот остановил бейсбольный матч в США — пушистый любимец заблудился и случайно выбежал на территорию стадиона Янки-Стэдиум, где в то время проходил бейсбольный матч. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Игру пришлось остановить, чтобы отогнать напуганное животное в безопасное место.

Бездомная кошка пересекла стадионный газон в поисках уютного убежища. На видео заметно, как игроки хотят поймать кошку, однако она остается неуловимой, пишет People.

Посмотри на эту кошку! Она быстрее, чем кто-либо из Янки, — пошутил телеведущий Кевин Браун во время трансляции матча.

В конце концов для животного открыли дверь и она забежала на зрительскую трибуну.

На этой неделе также богомол уселся на кепку американского спортсмена Виктора Роблеса во время игры в бейсбол. Инцидент произошел во время матча в Вашингтоне.