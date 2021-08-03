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Ракурс
Кіт зупинив бейсбольний матч у США — гасав по полі

Кіт зупинив бейсбольний матч у США — бігав швидше спортсменів (ВІДЕО)

3 сер 2021, 13:07
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Кіт зупинив бейсбольний матч у США — пухнастий улюбленець заблукав й випадково вибіг на територію стадіону Янкі-Стедіум, де в той час відбувався бейсбольний матч. Інцидент трапився у Нью-Йорку. Гру довелося зупинити, щоб відігнати налякану тварину у безпечне місце.

Безпритульна кішка перетнула траву у пошуках затишного сховку. На відео помітно, що гравці хочуть упіймати кішку, однак вона залишається невловимою, пише People.

Подивися на цю кішку! Вона швидше, ніж будь-хто з Янкі, — пожартував телеведучий Кевін Браун під час трансляції матчу.

Зрештою для тварини відкрили двері і вона забігла до глядацької трибуни.

Цього тижня також богомол всівся на кепку американського спортсмена Віктора Роблеса під час гри у бейсбол. Інцидент стався під час матчу у Вашингтоні.


Джерело: Ракурс


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