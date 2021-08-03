Ракурсhttps://racurs.ua/
Кіт зупинив бейсбольний матч у США — гасав по полі
Кіт зупинив бейсбольний матч у США — бігав швидше спортсменів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158286-kit-zupynyv-beysbolnyy-match-u-ssha-bigav-shvydshe-sportsmeniv-video.htmlРакурс
Кіт зупинив бейсбольний матч у США — пухнастий улюбленець заблукав й випадково вибіг на територію стадіону Янкі-Стедіум, де в той час відбувався бейсбольний матч. Інцидент трапився у Нью-Йорку. Гру довелося зупинити, щоб відігнати налякану тварину у безпечне місце.
Безпритульна кішка перетнула траву у пошуках затишного сховку. На відео помітно, що гравці хочуть упіймати кішку, однак вона залишається невловимою, пише People.
Подивися на цю кішку! Вона швидше, ніж будь-хто з Янкі, — пожартував телеведучий Кевін Браун під час трансляції матчу.
Зрештою для тварини відкрили двері і вона забігла до глядацької трибуни.
Цього тижня також богомол всівся на кепку американського спортсмена Віктора Роблеса під час гри у бейсбол. Інцидент стався під час матчу у Вашингтоні.
.