Субсидии в Украине будут платить по новым нормативам. Фото: krokus.tv

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Субсидии за коммунальные услуги в Украине будут платить по новым нормативам.

Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии. Однако повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина. Об этом говорится в правительственном постановлении от 11 августа 2021 года № 842, которое обнародовал правительственный портал.

Отмечается, что документ меняет и остальные правила предоставления субсидий — субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Также отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения. Кроме того, изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Кроме того, постановление дополнило перечень документов для включения информации об иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают на территорию Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Напомним, в правительстве заявили, что субсидии в 2021 году будут выплачиваться по новым правилам — теперь льготы на уплату коммунальных услуг будут давать наличными, а не банку, который ведет расчеты.