Субсидії в Україні сплачуватимуть за новими нормативами. Фото: krokus.tv

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Субсидії за комунальні послуги в Україні сплачуватимуть за новими нормативами.

Кабінет міністрів України скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Однак підвищений норматив буде діяти тільки в разі введення в регіоні «червоного» рівня карантину. Про це йдеться в урядовій постанові від 11 серпня 2021 року № 842, яку оприлюднив урядовий портал.

Зазначається, що документ змінює й інші правила надання субсидій — субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів.

Також скасовується норма про те, що субсидія може призначатися в разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві і Севастополі і менше 20% в обласних центрах і містах обласного значення. Крім того, вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно в готівковій формі.

Крім того, постанова доповнила перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Нагадаємо, в уряді заявили, що субсидії у 2021 році виплачуватимуться за новими правилами — тепер пільги на сплату комунальних послуг даватимуть готівкою, а не банку, який веде розрахунки.