Третє щеплення вакцинами Pfizer і Moderna робитимуть США та Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n158765-tretie-scheplennya-vakcynamy-pfizer-i-moderna-robytymut-ssha-ta-izrayil.html

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Вакцини від коронавірусу виробництва фармкомпаній Pfizer і Moderna дозволили застосовувати для введення третьої бустерної дози препарату імунопрофілактики від коронавірусу. Таке рішення ухвалило Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA).

13 серпня регулюючий орган США вніс поправки в дозволи на екстрене використання вакцин. Таким чином Сполучені Штати дозволили робити додаткову дозу вакцини для певних категорій громадян, пише Reuters.

Особливо для реципієнтів трансплантації твердих органів або тих, у кого діагностовано імунодефіцит, — йдеться в повідомленні.

Компанія Pfizer раніше заявляла, що ефективність вакцини, розробленої спільно з німецькою лабораторією вірусології BioNTech, з часом падає. Останнє дослідження показало падіння ефективності з 96% до 84% через чотири місяці після введення другої дози.

Moderna також не виключила необхідності введення бустерних доз, зважаючи на стрімке поширення штаму «Дельта».

Нагадаємо, Ізраїль також затвердив використання третьої дози вакцин від COVID-19 людям старше 50 років. Місцеві лікарні вже отримали відповідне розпорядження. З 13 серпня громадяни Ізраїлю віком 50+ можуть записуватися на «бустерне» щеплення.

Джерело: Reuters