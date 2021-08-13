Відомий шеф-кухар Клопотенко розробляє меню для дитячих садків

https://racurs.ua/ua/n158764-vidomyy-shef-kuhar-klopotenko-rozroblyaie-menu-dlya-dytyachyh-sadkiv.html

Ракурс

Шкільне харчування в різних регіонах України буде відрізнятися за вартістю через різницю в цінах на продукти.

Про це розповіла дружина президента України Олена Зеленська на брифінгу, який проходив 13 серпня.

Ціна не може бути однаковою і, чесно кажучи, це нормальна ринкова ситуація, — розповіла вона, відповідаючи на питання щодо оцінки вартості шкільного обіду з 1 вересня.

Також Зеленська зауважила, що запроваджені норми харчування у школах діють і для закладів дошкільної освіти. За її словами, зараз відомий український кухар Євген Клопотенко розробляє меню для дитячих садочків.

Дружина президента не уточнила, коли воно буде представлене, оскільки «не можна тиснути на людей, які за власною волею безкоштовно працюють заради наших дітей». Водночас вона припустила, що меню може бути розроблене до кінця місяця.

Зараз Євген Клопотенко, знову ж таки як приклад, розробляє меню для дитячих садочків окремо. Але ж ми повторюємо разом із міністрами, що це приклад. Якщо хочете — можете використовувати, але кожен сам собі вирішує, — пояснила перша леді.

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет зауважив, що немає нічого страшного в тому, що шкільне меню може відрізнятися залежно від регіону. За його словами, головне, щоб приготування страв відбувалося із дотриманням санітарних норм та регламенту.

Євген Клопотенко показав чотиритижневе меню як приклад того, що це можна зробити. Сьогодні є дуже багато фахівців, які формують розширення цього меню, — сказав міністр.

Нагадаємо, навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з коронавірусом та кількістю вакцинованих педагогів.