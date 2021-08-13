Військовий парад у Києві. Фото: slovoidilo.ua

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У параді до Дня Незалежності України 24 серпня в Києві візьмуть участь не лише українські військовослужбовці та силовики.

Також на заході будуть присутні бійці армій Чехії, Польщі, Молдови та Словаччини. З Чеської Республіки прибуде близько 30 членів почесної варти, а Польща і Словаччина, крім військовослужбовців, привезуть також свою військову техніку. Про це 13 серпня повідомляє «Радіо Прага».

Спочатку планувалося, що з офіційних осіб Чехію на параді в Києві представлятиме міністр оборони Любомир Метнар, але в підсумку Чехію на заході представлятимуть заступник міністра з питань оборонної політики та стратегії Ян Гавранек та перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Раніше повідомлялося, що у військовому параді в Києві 24 серпня планується, зокрема, участь понад 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Традиційно парад відбудеться на Хрещатику, вулицею пройде піша колона та проїде військова техніка, а в небі над Києвом пролетить авіація.

Нагадаємо, у параді з нагоди 30-річчя Незалежності України візьме участь новітній український танк «Оплот». Бойову машину виготовили на харківському «Заводі імені Малишева» на замовлення «Укрспецекспорту».