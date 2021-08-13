Меркель заїде до Путіна перед візитом в Київ

https://racurs.ua/ua/n158762-merkel-zayide-do-putina-pered-vizytom-v-kyyiv.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, вирушить до Москви наступної п’ятниці, 20 серпня. Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, пише Reuters.

У Москві Меркель планує зустрітися з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Через два дні після цього, в неділю, канцлер завітає до Києва.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що Меркель має намір відвідати Україну з робочим візитом 22 серпня — напередодні офіційної поїздки глави держави до президента США Джо Байдена у Вашингтон.

Водночас спікер Зеленського Сергій Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн та запуск «Північного потоку-2», оскільки Берлін взяв на себе низку зобов’язань, пов’язаних із запуском російського газогону в обхід України та гарантуванням продовження здійснення транзиту природного газу через територію нашої країни.

Зауважимо, що на наступний день після візиту Меркель — 23 серпня — у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», на який приїдуть низка представників різних держав. Нині, на Банковій не знають, чи залишиться Меркель на саміт «Кримської платформи» після зустрічі із Зеленським.

Джерело: Reuters