Меркель заедет к Путину перед визитом в Киев

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Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, отправится в Москву в следующую пятницу, 20 августа. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

В Москве Меркель планирует встретиться с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Спустя два дня после этого, в воскресенье, канцлер посетит Киев.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что Меркель намерена посетить Украину с рабочим визитом 22 августа — накануне официальной поездки главы государства к президенту США Джо Байдена в Вашингтон.

В то же время спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск «Северного потока-2», поскольку Берлин взял на себя ряд обязательств, связанных с запуском российского газопровода в обход Украины и обеспечением транзита природного газа через территорию нашей страны.

Отметим, что на следующий день после визита Меркель — 23 августа — в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», на который приедут ряд представителей разных государств. Сейчас на Банковой не знают, останется ли Меркель на саммит «Крымской платформы» после встречи с Зеленским.

Источник: Reuters