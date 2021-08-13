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Ракурс
Военные корабли в Киеве заметили на Днепре. Фото: Главком

Военные корабли в Киеве заметили на Днепре (ФОТО)

13 авг 2021, 13:33
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В Киеве готовятся к проведению военного парада на День Независимости.

В пятницу, 13 августа, на Днепре киевляне заметили военные корабли. Видео и фото опубликовало издание «Главком».

По информации СМИ, военные катера выполняли маневры вблизи Подольско-Воскресенского моста.

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к празднику.


Напомним, военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины готовят в Министерстве обороны Украины. Ведомство показало тренировки пеших парадных расчетов.

Источник: Ракурс


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