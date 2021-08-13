Два человека погибли в результате паводков в Керчи. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n158760-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-pavodkov-v-kerchi-video.html

Ракурс

Наводнения в Керчи в оккупированном Крыму привели к гибели людей.

По состоянию на 13 августа по меньшей мере два человека погибли в результате сложных погодных условий. Один человек пропал без вести, а еще более 4 тыс. человек пострадали из-за потопа. Об этом заявил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

Как пишет «Крым. Реалии», жителей Крыма призывают быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, медикаментами и сложить вещи первой необходимости. Оккупанты предполагают, что к наводнениям наиболее подвержены Керчь, Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы, а территории этих муниципальных образований входят в зону ЧС регионального уровня.

Синоптики объявили на 13 и 14 августа штормовое предупреждение. На востоке оккупированного полуострова ожидаются обильные осадки.

=

Напомним, в Керчи в оккупированном Крыму в результате сильных ночных ливней подтопило центральные улицы, а движение по ним перекрыли. Местные власти посоветовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и просят их убрать свои машины с низменных участков города. Кроме того, синоптики предупреждали о том, что у восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров.

Источники: «Крым. Реалии» и РИА «Новости»