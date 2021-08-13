Медики на Львовщине объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Фото: ФБ

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Во Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.

Об этом сообщила председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун на своей странице в Facebook.

Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! — говорится в сообщении.

Медицинские работники требуют:

выплатить задолженность по заработной плате включительно по июль 2021 года;

выплатить оздоровительные за 2021 год, «ковидные» доплаты;

сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат за 2020 год и выплатить их;

выплатить компенсацию потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты.

В целом больница задолжала работникам около 3 млн грн. Медики заявили, что и во время голодания они продолжат принимать пациентов.