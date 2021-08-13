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Медики на Львовщине объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Фото: ФБ
Медики на Львовщине объявили голодовку из-за невыплаты зарплат (ФОТО)https://racurs.ua/n158759-mediki-na-lvovschine-obyavili-golodovku-iz-za-nevyplaty-zarplat-foto.htmlРакурс
Во Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.
Об этом сообщила председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун на своей странице в Facebook.
Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! — говорится в сообщении.
Медицинские работники требуют:
- выплатить задолженность по заработной плате включительно по июль 2021 года;
- выплатить оздоровительные за 2021 год, «ковидные» доплаты;
- сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат за 2020 год и выплатить их;
- выплатить компенсацию потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты.
В целом больница задолжала работникам около 3 млн грн. Медики заявили, что и во время голодания они продолжат принимать пациентов.
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