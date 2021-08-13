Выборы по формуле Штайнмайера оценили в офисе Зеленского

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При каких условиях формула Штайнмайера может быть применена на Донбассе, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Все спекуляции по формуле Штайнмайера имеют четкий ответ: не будет никаких выборов на оккупированных территориях, пока оттуда не будут выведены российские войска полностью, разоружены незаконные формирования и не восстановлен контроль над государственной границей, — отметил на телеканале «Украина 24» советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По словам Арестович, потом можно будет проводить выборы, однако вопрос, как это организовать, — остается открытым.

Сейчас в парламент подан законопроект о переходном периоде, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, там есть много интересных предложений, которые удивят всех, кто считает, что формула Штайнмайера якобы согласована, что мы якобы что-то там сдали. Никто ничего и никого не сдал, — подытожил советник Ермака.

По словам Арестовича, украинская власть активно противодействует попыткам Путина ослабить Украину.

Кремль играет в свою игру в отношении Украины, это изложено в статье Путина, и она заключается в ослаблении нас путем федерализации, особого статуса так называемых ОРДЛО. Мы это понимаем и противодействуем этой политике, опираясь на международных партнеров, — добавил Арестович.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера». Так называемую «формулу Штайнмайера» предложил немецкий политик и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который настаивает на проведении местных выборов на подконтрольных России ОРДЛО якобы под наблюдением ОБСЕ. Также «формула» предусматривает предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после выборов — предоставление постоянного особого статуса оккупированным РФ территориям. Кроме этого, «формула», вероятно, регламентирует амнистию террористам и предоставление подконтрольным РФ сепаратистам статуса «народной милиции». В 2019 году в Киеве и ряде других городов прошли массовые акции протеста против «формулы Штайнмайера». Многие украинцы видят в таком плане капитуляцию Украины.