Простой способ продлить жизнь после инсульта назвали ученые. Фото: vz.kiev.ua

https://racurs.ua/n158757-prostoy-sposob-prodlit-jizn-posle-insulta-nazvali-uchenye.html

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Восстановление после инсульта — долгий и ответственный процесс, требующий серьезной корректировки своего образа жизни. Исследователи из Канады выяснили, как реально можно продлить жизнь тем, кто перенес инсульт.

Ученые обследовали почти 900 человек, переживших инсульт, и проанализировали их двигательную активность после заболевания. Об этом сообщает журнал Neurology.

Выяснилось, что у тех, кто не пренебрегает физическими нагрузками риск смерти на 54% ниже, а у пациентов в возрасте старше 75 лет — на 32%. Эффект больше всего наблюдался у тех, кто регулярно занимался садоводством на дачном участке, ходил пешком или катался на велосипеде.

Также ученые выяснили, сколько физической активности в день нужно для снижения риска смерти. Это три-четыре часа умеренно-быстрой ходьбы, столько же по времени работы в саду или два-три часа езды на велосипеде в неделю.

Наши результаты впечатляют, потому что всего три-четыре часа ходьбы в неделю были связаны с большим снижением смертности, — подчеркнули ученые.



Напомним, ранее мы сообщали, что восстановление после инсульта может проходить в несколько раз быстрее. Программирование клеток смогло спасти парализованных мышей от последствий инсульта. Соответствующий эксперимент провели ученые из Университета штата Огайо.

Журнал: Neurology