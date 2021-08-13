Главу крупной госкомпании задержали. Фото: Нацполиция

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Глава «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» задержан полицейскими при попытке покинуть территории страны.

Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту «Жуляны» утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Нацполиции напомнили, что разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». Оказалось, злоумышленники нанесли государству ущерб более чем на 57 млн долл.

Руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Ожидается, что суд изберет им меры пресечения.

Напомним, в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура огласила обвинительный акт по делу хлебокомбинатов. Речь идет о растрате 88 млн грн, в чем обвиняют глав «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины», Ракитнянского комбината хлебопродуктов и «Васильковхлебпродукта».