Главу великої держкомпанії затримали. Фото: Нацполіція

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Глава «Державної продовольчо-зернової корпорації України» затриманий поліцейськими при спробі покинути території країни.

Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Жуляни» вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У Нацполіції нагадали, що викрили масштабні зловживання посадовців «Державної продовольчо-зернової корпорації України». Виявилося, зловмисники завдали державі збитків на понад 57 млн дол.

Керівнику корпорації та власникові кількох товариств повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії. Очікується, що суд обере їм запобіжні заходи.

Нагадаємо, у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі хлібокомбінатів. Йдеться про розтрату 88 млн грн, в чому звинувачують голів «Державної продовольчо-зернової корпорації України», Рокитнянського комбінату хлібопродуктів і «Васильківхлібпродукту».