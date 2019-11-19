Розікрали 88 млн грн: САП оголосила обвинувальний акт у справі хлібокомбінатів. Фото: REUTERS

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі хлібокомбінатів. Йдеться про розтрату 88 млн грн, в чому звинувачують голів «Державної продовольчо-зернової корпорації України», Рокитнянського комбінату хлібопродуктів і «Васильківхлібпродукту».

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Обвинувальний акт був зачитаний на підготовчому засіданні Вищого антикорупційного суду України вчора, повідомляється на сторінці САП у соцмережі Facebook.

Згідно з матеріалами провадження, керівник зернової корпорації у 2015 році підписав договір про постачання кукурудзи з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів і «Васильківхлібпродуктом». Надалі голова корпорації дав вказівку перерахувати їм 50 млн грн і 38,5 млн грн відповідно. Це була передплата за виконання угод.

Але слідство встановило, що товар, який вказали в угодах, на підприємствах був відсутній. У підсумку зернова корпорація втратила понад 88 млн грн, які після перерахування були використані третіми особами у своїх інтересах.

Голів всіх трьох товариств звинувачують у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України. Наступне засідання ВАКС у цій справі призначено на 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що САП затримала на хабарі очільницю одного з департаментів Офісу президента Світлану Кондзелю. Згодом суд відправив її під домашній арешт.