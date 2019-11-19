Разворовали 88 млн грн: САП объявила обвинительный акт по делу хлебокомбинатов. Фото: REUTERS

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Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила обвинительный акт по делу хлебокомбинатов. Речь идет о растрате 88 млн грн, в чем обвиняют глав «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины», Рокитнянского комбината хлебопродуктов и «Васильковхлебпродукта».

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Обвинительный акт был зачитан на подготовительном заседании Высшего антикоррупционного суда Украины вчера, сообщается на странице САП в соцсети Facebook.

Согласно материалам производства, руководитель зерновой корпорации в 2015 году подписал договор о поставках кукурузы с Рокитнянским комбинатом хлебопродуктов и «Васильковхлебпродуктом». В дальнейшем глава корпорации дал указание перечислить им 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно. Это была предоплата за выполнение соглашения.

Но следствие установило, что товар, который указали в договоре, на предприятиях отсутствовал. В итоге зерновая корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления были использованы третьими лицами в своих интересах.

Председателей всех трех обществ обвиняют в растрате средств путем злоупотребления служебным положением согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следующее заседание ВАКС по этому делу назначено на 18 декабря.

Ранее сообщалось, что САП задержала на взятке главу одного из департаментов Офиса президента Светлану Кондзелю. Затем суд отправил ее под домашний арест.