Невідому науці червону медузу знайшли в Атлантиці

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Ракурс

Невідому науці червону медузу виявили вчені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) під час липневої експедиції в Північну Атлантику.

Збором матеріалу займався дистанційно апарат Deep Discoverer. На 20-й день експедиції морські біологи помітили медузу, чию точну видову приналежність поки не вдалося встановити, пише National Geographic.

Яскраво-червона медуза може належати до роду Poralia. Донині відомо про лише одного його представника — Poralia rufescens, проте вчені побачили деякі відмінності, що і дозволяє висунути припущення про новий вид. Мешканець морських глибин потрапив в об'єктив камери на глибині майже 700 метрів.

Найпоширенішим жителем Серединно-Атлантичного хребта, за словами вчених, став гребневик Bathocyroe fosteri. Біолюмінесцентна істота зазвичай проводить час, нерухомо «зависаючи» на великих глибинах.

Джерело: National Geographic.