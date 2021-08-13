Неизвестную науке красную медузу нашли в Атлантике

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Ракурс

Неизвестную науке красную медузу обнаружили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) во время июльской экспедиции в Северную Атлантику.

Сбором материала занимался дистанционно аппарат Deep Discoverer. На 20-й день экспедиции морские биологи заметили медузу, чью точную видовую принадлежность пока не удалось установить, пишет National Geographic.

Ярко-красная медуза может относиться к роду Poralia. В настоящее время известен лишь один его представитель — Poralia rufescens, однако ученые увидели некоторые различия, что и позволяет выдвинуть предположение о новом виде. Обитатель морских глубин попал в объектив камеры на глубине почти 700 м.

Самым распространенным жителем Срединно-Атлантического хребта, по словам ученых, стал гребневик Bathocyroe fosteri. Биолюминесцентное существо обычно проводит время, неподвижно «зависая» на больших глубинах.

Источник: National Geographic.