Дельта-штамм подтвердили в девятимесячного ребенка на Тернопольщине

Дельта-штамм подтвердили в девятимесячного ребенка на Тернопольщинеhttps://racurs.ua/n158754-delta-shtamm-podtverdili-v-devyatimesyachnogo-rebenka-na-ternopolschine.htmlРакурс
Коронавирус в Тернопольской области набирает обороты. В городе Кременец штамм «Дельта» подтвердили в девятимесячного ребенка, его госпитализировали вместе с матерью.
Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко, информирует издание «Тернополяни».
Кроме этого, в области штаммом коронавируса «Дельта» болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры, — сообщила врач.
Напомним, на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев коронавируса штамма «Дельта». В целом количество случаев этого вида вируса возросло в два раза.
Источник: «Тернополяни»