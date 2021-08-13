Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Рост заболеваний коронавирусом фиксируют в Украине. За минувшие сутки медики зафиксировали 1 тыс. 263 новых случая.

За сутки госпитализировали 613 человек, а умерли от болезни 44 пациента. Преодолеть коронавирус сумели 1 тыс. 7 человек. Протестировали методом ПЦР 22 тыс. 318 человек, методом ИФА — 8 тыс. 133 лица, экспресс-тестами — 16 тыс. 904 лица. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 166 больных. Еще 99 инфицированных обнаружили в Одесской области, 84 — в Донецкой, по 78 — в Харьковской Львовской областях.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 2 млн 263 тыс. 864 лица. Преодолели болезнь 2 млн 195 тыс. 798 человек, а умерли 53 тыс. 217 человек.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии «Общественному», на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев коронавируса штамма «Дельта». В целом количество случаев этого штамма возросло в два раза. В Киеве зарегистрировали 21 случай.

Напомним, в Винницкой области выявили уже 25 случаев «привезенного» из России штамма «Дельта» коронавируса SARS-Cov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Трое из заболевших умерли.

Источник: «Общественное»