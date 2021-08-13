Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

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Ріст захворювання на коронавірус фіксують в Україні. За минулу добу медики зафіксували 1 тис. 263 нові випадки.

За добу госпіталізували 613 осіб, а померли від хвороби 44 пацієнти. Подолати коронавірус зуміли 1 тис. 7 осіб. Протестували методом ПЛР 22 тис. 318 осіб, методом ІФА — 8 тис. 133 особи, експрес-тестами — 16 тис. 904 особи. Про це 13 серпня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 166 хворих. Ще 99 інфікованих виявили в Одеській області, 84 — у Донецькій, по 78 — у Харківській та Львівській областях.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2 млн 263 тис. 864 особи. Подолали хворобу 2 млн 195 тис. 798 осіб, а померли 53 тис. 217 осіб.

Як розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі «Суспільному», на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу «Дельта». Загалом кількість випадків цього штаму зросла вдвічі. У Києві зареєстрували 21 випадок.

Нагадаємо, у Вінницькій області виявили вже 25 випадків «привезеного» з Росії штаму «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Троє із хворих померли.

Джерело: «Суспільне»