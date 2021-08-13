Вибух автобуса в Росії. Фото: Twitter

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Вибух у пасажирському автобусі прогримів у центрі російського міста Воронеж.

Внаслідок надзвичайної події одна з потерпілих померла, ще 18 осіб дістали поранення. Стан трьох осіб важкий — двоє знаходяться в реанімації, а одна людина в операційній. Стан п’ятьох — середнього ступеня тяжкості, двох — ближчий до задовільного, ще двом людям госпіталізація не знадобилася. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на департамент охорони здоров’я Воронезької області та джерела.

Слідчий комітет Російської Федерації вже порушив кримінальну справу за фактом вибуху автобуса. Криміналісти Головного управління криміналістики СК РФ працюють на місці події.

Джерело у службах транспортного нагляду регіону повідомило журналістам, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання.

Нагадаємо, 8 серпня вибух гранати прогримів у Кривому Розі. Внаслідок вибуху постраждали четверо осіб — 61-річний чоловік, який підірвав гранату, та троє поліцейських.

Джерело: «Інтерфакс»