Повені в Китаї. Фото: Reuters

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Проливні дощі в Китаї спровокували сильні повені, які завдали лиха в центральній провінції Хубей.

П’ять міст в регіоні оголосили про «червоний» рівень небезпеки. Стихія забрала життя 21 людини й змусила владу країни евакуювати майже 6 тис. осіб. Люди загинули в селищі Люлін і в частині міста Суйчжоу на півночі провінції. Повінь зруйнувала понад 3 тис. 600 будинків і магазинів, також пошкоджені лінії електропостачання, транспорт та зв’язок. Пошкоджено також 8 тис. 110 га посівів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій КНР, рятувальні бригади працюють у найбільш постраждалих районах, включаючи міста Суйчжоу, Сяян’ян і Сяогань. У четвер в місті Ічен випала рекордна кількість опадів — 400 мм.

За інформацією Китайського метеорологічного управління, проливні дощі можуть затягнутися до наступного тижня і це загрожує геологічною катастрофою. Від води можуть постраждати центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань і Аньхой, Чунцин, Сичуань і Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили масштабні повені в Європі. Там заявили, що у світі спостерігається загальна тенденція до збільшення кількості випадків стихійного лиха, спровокованих кліматичними змінами.

Джерело: Reuters