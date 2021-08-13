Наводнения в Китае. Фото: Reuters

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Проливные дожди в Китае спровоцировали сильные наводнения, которые нанесли бед в центральной провинции Хубэй.

Пять городов в регионе объявили о «красном» уровне опасности. Стихия унесла жизни 21 человека и заставила власти страны эвакуировать почти 6 тыс. человек. Люди погибли в поселке Люлин и в части города Суйчжоу на севере провинции. Наводнение разрушило более 3 тыс. 600 домов и магазинов, также повреждены линии электроснабжения, транспорт и связь. Повреждены также 8 тыс. 110 га посевов. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, спасательные бригады работают в наиболее пострадавших районах, включая города Суйчжоу, Сяяньян и Сяогань. В четверг в городе Ичен выпало рекордное количество осадков — 400 мм.

По информации Китайского метеорологического управления, проливные дожди могут затянуться до следующей недели и это грозит геологической катастрофой. От воды могут пострадать центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объяснили масштабные наводнения в Европе. Там заявили, что в мире наблюдается общая тенденция к увеличению количества случаев стихийного бедствия, спровоцированных климатическими изменениями.

Источник: Reuters