13 августа - день святого Евдокима и Международный день левши

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13 августа чествуют святого Евдокима Каппадокиянина, а также отмечают Международный день левши и День встреч.

13 августа — 225-й день года (226-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 140 дней.

Именины 13 августа

День ангела сегодня празднуют: Антон, Евдоким, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан и Сергей.

Международный день левши

Международный день левши (International Lefthanders Day) ежегодно отмечается 13 августа. В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать их физиологические потребности. Также левши выражают беспокойство из-за того, что во многих странах детей до сих пор стремятся переучить писать исключительно правой рукой. Примерно 10−11% всех людей на планете — левши. Роль в определении ведущей руки могут играть до 40 генов.

13 августа — день Евдокима Каппадокиянина

Православная церковь в этот день чтит память праведника Еводкима, который считается одним из покровителей семейного очага. Святой жил на территории Малой Азии в IX веке. С детства он отличался послушанием и праведностью. В юности Евдоким решил дать обет безбрачия и избегал женщин. Евдоким умер в возрасте 33 лет.

Приметы 13 августа

Сильный ветер — к снежной зиме;

Туман утром быстро рассеивается — к ясной погоде;

Паутина летает — жаркие дни продлятся еще долго;

Густой туман над лесом — к богатому урожаю грибов;

Муравьи закрывают вход в муравейник — к дождю;



Пчелы летят в поле — к хорошей погоде.

Что нельзя делать 13 августа

13 августа не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день. В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.