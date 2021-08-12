13 августа - день святого Евдокима и Международный день левши

13 августа — день святого Евдокима и Международный день левшиhttps://racurs.ua/n158738-13-avgusta-den-svyatogo-evdokima-i-mejdunarodnyy-den-levshi.htmlРакурс
13 августа чествуют святого Евдокима Каппадокиянина, а также отмечают Международный день левши и День встреч.
13 августа — 225-й день года (226-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 140 дней.
Именины 13 августа
День ангела сегодня празднуют: Антон, Евдоким, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан и Сергей.
Международный день левши
Международный день левши (International Lefthanders Day) ежегодно отмечается 13 августа. В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать их физиологические потребности. Также левши выражают беспокойство из-за того, что во многих странах детей до сих пор стремятся переучить писать исключительно правой рукой. Примерно 10−11% всех людей на планете — левши. Роль в определении ведущей руки могут играть до 40 генов.
13 августа — день Евдокима Каппадокиянина
Православная церковь в этот день чтит память праведника Еводкима, который считается одним из покровителей семейного очага. Святой жил на территории Малой Азии в IX веке. С детства он отличался послушанием и праведностью. В юности Евдоким решил дать обет безбрачия и избегал женщин. Евдоким умер в возрасте 33 лет.
Приметы 13 августа
Сильный ветер — к снежной зиме;
Туман утром быстро рассеивается — к ясной погоде;
Паутина летает — жаркие дни продлятся еще долго;
Густой туман над лесом — к богатому урожаю грибов;
Муравьи закрывают вход в муравейник — к дождю;
Пчелы летят в поле — к хорошей погоде.
Что нельзя делать 13 августа
13 августа не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день. В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.