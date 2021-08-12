Зеленскому в США готовят встречу с Илоном Маском и главой Apple - СМИ

https://racurs.ua/n158737-zelenskomu-v-ssha-gotovyat-vstrechu-s-ilonom-maskom-i-glavoy-apple-smi.html

Ракурс

Владимиру Зеленскому, президенту Украины, в рамках визита в США готовят встречу с американским бизнесменом-изобретателем, владельцем частной аэрокосмической компании SpaceX и производителя электрокаров Tesla Илоном Маском и гендиректором компании Apple Тимом Куком.

Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на собственные источники. Согласно предварительной программе визита, 28−29 августа глава государства отправится в Чикаго, где проживает большая украинская диаспора. Там он еще раз отпразднует День независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

Вечером 29 августа Зеленский вылетит в Вашингтон, где пробудет один день. В понедельник, 30 августа, он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Издание отмечает, что от идеи встречи Зеленского с членами американского правительства решили отказаться. Кроме этого, во время визита президента конгрессмены США все еще будут находиться на каникулах.

31 августа украинский президент проведет в Сан-Франциско в Калифорнии. Сейчас прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий — встречи с Илоном Маском и главой Apple Куком, а также выступление Зеленского в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

По данным источников, программа еще не утверждена окончательно, она может корректироваться.

Напомним, недавно в США побывали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак. В Вашингтоне чиновники провели ряд встреч для организации визита Зеленского. В частности, Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник: ZN.ua