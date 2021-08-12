Adidas продал Reebok за 2,1 млрд евро

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Adidas, немецкий концерн спортивной одежды и обуви, официально подтвердил продажу спортивного бренда Reebok американской компании, которая занимается управлением брендами Authentic Brands Group. Сумма сделки составила 2,1 млрд евро.

Об этом говорится в официальном заявлении Adidas.

Большая часть средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а остальные возмещены отсроченным условным платежом, — говорится в сообщении.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в первом квартале 2022 года. Adidas планирует разделить основную часть денежных поступлений от продажи между своими акционерами.

Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и команда, стоящая за ним, сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены собственника Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха, — заявил гендиректор Adidas Каспер Рорштед.

Напомним, Adidas владел Reebok с 2006 года. Однако в феврале этого года немецкий концерн объявил о решении продать бренд на фоне ухудшения его финансовых показателей.