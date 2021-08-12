Разлив нефти в Черном море - гигантское пятно направляется в Крым

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Огромное нефтяное пятно, образовавшееся в результате масштабного разлива нефти в районе Новороссийска на побережье Черного моря, мигрирует в оккупированный Россией Крым. Разлив нефти, который может обернуться настоящей экологической катастрофой, произошел в минувшую субботу в России во время загрузки сырья на греческий танкер.

Всемирный фонд дикой природы сообщил о загрязнении береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо. По их данным, нефтяное пятно движется к прибрежной зоне Утришского заповедника. Работники дельфинария под Анапой уже заметили масляные пятна на поверхности воды.

Пятно прибило к берегам в районе Малого Утриша, но из-за течения пятно уйдет в сторону Анапы и Крыма, — заявил российский эколог Вениамин Голубитченко.

По его словам, если бы масштабы разлива не пытались сначала скрыть, а сразу же начали ликвидацию последствий, распространение загрязнения можно было бы минимизировать.

Напомним, разлив нефти в районе Новороссийска произошел 7 августа во время закачки сырья на греческий танкер Minerva Symphony. Сначала руководство Каспийского трубопроводного консорциума утверждало, что размер пятна составляет около 200 кв. м. Впоследствии ученые выяснили реальные масштабы катастрофы в Черном море — размер масляного пятна достигает почти 80 кв. км.

Напомним, в мае россияне уже разливали нефть в Черном море. Тогда разлив нефтепродуктов произошел у берегов Туапсинского района России.