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Разлив нефти в Черном море - гигантское пятно направляется в Крым
Разлив нефти в Черном море — гигантское пятно направляется в Крым (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158735-razliv-nefti-v-chernom-more-gigantskoe-pyatno-napravlyaetsya-v-krym-video.htmlРакурс
Огромное нефтяное пятно, образовавшееся в результате масштабного разлива нефти в районе Новороссийска на побережье Черного моря, мигрирует в оккупированный Россией Крым. Разлив нефти, который может обернуться настоящей экологической катастрофой, произошел в минувшую субботу в России во время загрузки сырья на греческий танкер.
Всемирный фонд дикой природы сообщил о загрязнении береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо. По их данным, нефтяное пятно движется к прибрежной зоне Утришского заповедника. Работники дельфинария под Анапой уже заметили масляные пятна на поверхности воды.
Пятно прибило к берегам в районе Малого Утриша, но из-за течения пятно уйдет в сторону Анапы и Крыма, — заявил российский эколог Вениамин Голубитченко.
По его словам, если бы масштабы разлива не пытались сначала скрыть, а сразу же начали ликвидацию последствий, распространение загрязнения можно было бы минимизировать.
Напомним, разлив нефти в районе Новороссийска произошел 7 августа во время закачки сырья на греческий танкер Minerva Symphony. Сначала руководство Каспийского трубопроводного консорциума утверждало, что размер пятна составляет около 200 кв. м. Впоследствии ученые выяснили реальные масштабы катастрофы в Черном море — размер масляного пятна достигает почти 80 кв. км.
Напомним, в мае россияне уже разливали нефть в Черном море. Тогда разлив нефтепродуктов произошел у берегов Туапсинского района России.
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