Талибы захватили Кандагар: МИД просит украинцев немедленно покинуть Афганистан

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Движение «Талибан» захватило второй по величине город Афганистана — Кандагар. Перед этим правительственные силы страны подтвердили захват города Газни, расположенного на пути в Кандагар.

Информацию о захвате Кандагара обнародовал представитель радикального исламистского движения Забихулла Муджахид в Twitter.

«Талибан» заявляет, что захватил Кандагар, — написал также в Twitter корреспондент BBC в Афганистане и Пакистане Секундер Керман.

Журналист распространил видео, на котором видно, как боевики «Талибана» передвигаются наибольшей площадью Кандагара. По словам корреспондента, темпы наступления талибов ускоряются.

В Министерстве иностранных дел опубликовали рекомендации для граждан Украины, которые сейчас находятся в Афганистане.

МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем, кто все еще находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию, — обратились украинские дипломаты.

Ранее в среду боевики террористического движения захватили стратегически важный город Газни, через который идет главная автомагистраль Кабул-Кандагар, соединяющая опорные пункты на юге со столицей. На текущий момент правительственные силы Афганистана и независимые источники не подтверждают захват Кандагара. Однако наступление исламистов набирает обороты. Сейчас идут бои в другом крупном городе, Герате, который уже несколько дней находится в осаде талибов.

Напомним, 11 из 34 столиц провинций Афганистана на сегодня контролирует «Талибан». Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из страны. По данным ООН, в июле в Афганистане были убиты свыше тысячи мирных жителей, многие люди стали вынужденными переселенцами — они направляются в Кабул в поисках безопасности.