Нашивку «Беркута» нашли в берлинской квартире шпиона РФ

https://racurs.ua/n158733-nashivku-berkuta-nashli-v-berlinskoy-kvartire-shpiona-rf-foto.html

Ракурс

Нашивку «Беркута», российские флаги, военную атрибутику СССР, приставку PlayStation, разные другие сувениры и книги обнаружили в квартире в Потсдаме (близ Берлина), принадлежащей вероятному кремлевскому шпиону Дэвиду Смиту, который работал охранником посольства Великобритании в Германии.

Фото квартиры Смита в Берлине обнародовала британская газета The Daily Mail.

Гражданина Британии официально подозревают в шпионаже в пользу России и передаче секретной информации. В частности, в его квартире обнаружили несколько российских флагов и нашивку расформированного за зверства во время Революции достоинства в Украине подразделения «Беркут». СМИ пишет, что задержанный оказался фанатом военной и нацистской истории. Его книжные полки были заполнены книгами о танковой дивизии СС «Гитлерюгенд», «Военной истории Германии», «За народ и фюрера: воспоминания ветерана 1-й танковой дивизии СС» Лейбштандарт"", «Фронтовая Украина».

По информации другого британского издания The Guardian, Смит был частным подрядчиком, поэтому он не имеет дипломатического иммунитета. Среди примечательных вещей, найденных в его квартире, — опознавательные знаки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов РФ, а также российские военные награды. Многие его книги касаются психологии, в том числе «Путеводитель по мозгу», «Психологическое воздействие», «Открытое подсознание» и две книги Зигмунда Фрейда. Название еще одной книги — «Секс. Полное иллюстрированное пособие».

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый работал на российскую разведку минимум с ноября 2020 года. Он передавал куратору РФ документы в обмен на деньги. Прокуратура Берлина сообщила, что арест предполагаемого шпиона стал результатом совместного расследования Германии и Великобритании.

Источник: The Daily Mail.