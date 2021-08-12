Нашивку “Беркуту” знайшли у берлінській квартирі шпигуна РФ

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Ракурс

Нашивку «Беркуту», російські прапори, військову атрибутику СРСР, приставку PlayStation, різні інші сувеніри та книги виявили у квартирі в Потсдамі (неподалік Берліна), що належить ймовірному кремлівському шпигуну Девіду Сміту, який працював охоронцем посольства Великої Британії у Німеччині.

Фото квартири Сміта у Берліні оприлюднила британська газета The Daily Mail.

Громадянина Британії офіційно підозрюють у шпигунстві на користь Росії та передачі секретної інформації. Зокрема, у його квартирі виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого за звірства під час Революції гідності в Україні підрозділу «Беркут». ЗМІ пише, що затриманий виявився фанатом військової та нацистської історії. Його книжкові полиці були заповнені книгами про танкову дивізію СС «Гітлерюгенд», «Військову історію Німеччини», «За народ і фюрера: спогади ветерана 1-ї танкової дивізії СС «Лейбштандарт», «Фронтова Україна».

За інформацією іншого британського видання The Guardian, Сміт був приватним підрядником, тому він не має дипломатичного імунітету. Серед примітних речей, знайдених у квартирі, — розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, а також російські військові відзнаки. Багато його книг стосуються психології, зокрема «Путівник по мозку», «Психологічний вплив», «Відкрита підсвідомість» і дві книги Зигмунда Фрейда. Назва ще однієї книги — «Секс. Повний ілюстрований посібник».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваний працював на російську розвідку щонайменше з листопада 2020 року. Він передавав куратору РФ документи в обмін на гроші. Прокуратура Берліна повідомила, що арешт ймовірного шпигуна став результатом спільного розслідування Німеччини та Великої Британії.

Джерело: The Daily Mail.