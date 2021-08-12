Мінцифри готове до введення COVID-перепусток в Україні

https://racurs.ua/ua/n158732-mincyfry-gotove-do-vvedennya-covid-perepustok-v-ukrayini.html

Ракурс

Чи готова Україна до запровадження COVID-перепусток, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, профільне відомство розробило таку можливість ще під час першої хвилі коронавірусної інфекції.

Ще коли була перша хвиля, ми технічно розробили можливість впровадити подібну систему, де потрібно використовувати QR-код, щоб позначити, що ти був в цьому місці саме в цей час. Але жодного разу її не запускали і не використовували, — вказав Федоров в інтерв’ю для «ТСН».

Чиновник зазначив, що запровадження СOVID-перепусток залежить виключно від рішення Міністерства охорони здоров’я.

Це залежатиме від МОЗ. Нам вже прем'єр ставив подібне завдання — в нас навіть є кілька варіацій використання цієї технології. Потрібно буде просто протестувати її та запустити. Але, я думаю, що все ж використовуватимуть внутрішні СOVID-сертифікати, — підсумував Федоров.

Раніше стало відомо, що після проходження повного курсу щеплень українці отримають сертифікат, який стане «перепусткою» в публічні заклади на території країни під час посилення карантину. Таку думку висловив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, наприкінці липня COVID-перепустки вирішила запровадити Італія. Також до подібних дій вдалася й влада Франції.

Джерело: ТСН