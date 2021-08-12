Минцифры готово ввести COVID-пропуска в Украине

https://racurs.ua/n158732-mincifry-gotovo-vvesti-covid-propuska-v-ukraine.html

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Готова ли Украина к внедрению COVID-пропусков, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, профильное ведомство разработало такую возможность еще во время первой волны коронавирусной инфекции.

Еще когда была первая волна, мы технически разработали возможность внедрить подобную систему, где нужно использовать QR-код, чтобы обозначить, что ты в этом месте именно в это время. Но ни разу ее не запускали и не использовали, — указал Федоров в интервью «ТСН».

Чиновник отметил, что введение СOVID-пропусков зависит исключительно от решения Министерства здравоохранения.

Это будет зависеть от Минздрава. Нам уже премьер ставил подобную задачу — у нас даже есть несколько вариаций использования этой технологии. Нужно будет просто протестировать ее и запустить. Но, я думаю, что все же будут использовать внутренние СOVID-сертификаты, — подытожил Федоров.

Ранее стало известно, что после прохождения полного курса прививок украинцы получат сертификат, который станет «пропуском» в публичные заведения на территории страны во время усиления карантина. Такое мнение высказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, в конце июля COVID-пропуска решила ввести Италия. Также к подобным действиям прибегли и власти Франции.

Источник: ТСН