К Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой корабль Cygnus миссии NG-16, недавно запущенный в космос украино-американской ракетой «Антарес».

Этот автоматический транспортный корабль доставил на МКС 3,7 тонны полезных грузов, сообщает пресс-служба NASA.

Стыковка состоялась путем использования руки-манипулятора Canadarm 2, которой астронавт NASA Меган Макартур захватила космический корабль.

Cygnus пробудет на МКС около трех месяцев, после чего заберет с собой мусор, а спустя две недели сгорит в атмосфере Земли.

Cygnus NG-16 назван в честь Эллисона Онидзуки — одного с семи астронавтов, погибших 28 января 1986 года во время запуска шаттла «Челленджер».

