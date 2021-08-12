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Ракурс
Грузовой корабль Cygnus NG-16 пристыковался к МКС, скриншот видео

Запущенный украино-американской ракетой корабль пристыковался к МКС (ВИДЕО)

12 авг 2021, 18:51
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К Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой корабль Cygnus миссии NG-16, недавно запущенный в космос украино-американской ракетой «Антарес».

Этот автоматический транспортный корабль доставил на МКС 3,7 тонны полезных грузов, сообщает пресс-служба NASA.

Стыковка состоялась путем использования руки-манипулятора Canadarm 2, которой астронавт NASA Меган Макартур захватила космический корабль.

Cygnus пробудет на МКС около трех месяцев, после чего заберет с собой мусор, а спустя две недели сгорит в атмосфере Земли.

Cygnus NG-16 назван в честь Эллисона Онидзуки — одного с семи астронавтов, погибших 28 января 1986 года во время запуска шаттла «Челленджер».

Напомним, запуск Cygnus NG-16 состоялся из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) в 01.01 11 августа по киевскому времени (в 18.01 10 августа по североамериканскому восточному времени).

Источник: Ракурс


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