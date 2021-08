До Міжнародної космічної станції (МКС) пристикувався вантажний корабель Cygnus місії NG-16, нещодавно запущений у космос українсько-американською ракетою «Антарес».

Цей автоматичний транспортний корабель доставив на МКС 3,7 тонни корисних вантажів, повідомляє прес-служба NASA.

Стикування відбулося шляхом використання руки-маніпулятора Canadarm 2, якою астронавт NASA Меган Макартур захопила космічний корабель.

Cygnus пробуде на МКС близько трьох місяців, після чого забере з собою сміття, а ще через два тижні згорить в атмосфері Землі.

Cygnus NG-16 названо на честь Еллісона Онідзуки — одного с семи астронавтів, які загинули 28 січня 1986 року під час запуску шатла «Челенджер».

