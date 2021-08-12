Вантажний корабель Cygnus NG-16 пристикувався до МКС, скріншот відео

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Ракурс

До Міжнародної космічної станції (МКС) пристикувався вантажний корабель Cygnus місії NG-16, нещодавно запущений у космос українсько-американською ракетою «Антарес».

Цей автоматичний транспортний корабель доставив на МКС 3,7 тонни корисних вантажів, повідомляє прес-служба NASA.

Стикування відбулося шляхом використання руки-маніпулятора Canadarm 2, якою астронавт NASA Меган Макартур захопила космічний корабель.

Cygnus пробуде на МКС близько трьох місяців, після чого забере з собою сміття, а ще через два тижні згорить в атмосфері Землі.

Cygnus NG-16 названо на честь Еллісона Онідзуки — одного с семи астронавтів, які загинули 28 січня 1986 року під час запуску шатла «Челенджер».

.@NorthropGrumman's #Cygnus space freighter is on final approach toward its capture point about 10 meters from the station. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/T7QmUb8Ajs

— International Space Station (@Space_Station) August 12, 2021

Нагадаємо, запуск Cygnus NG-16 відбувся з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) о 01.01 11 серпня за київським часом (о 18.01 10 серпня за північноамериканським східним часом).