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Ракурс
Вантажний корабель Cygnus NG-16 пристикувався до МКС, скріншот відео

Запущений україно-американською ракетою корабель пристикувався до МКС (ВІДЕО)

12 сер 2021, 18:51
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До Міжнародної космічної станції (МКС) пристикувався вантажний корабель Cygnus місії NG-16, нещодавно запущений у космос українсько-американською ракетою «Антарес».

Цей автоматичний транспортний корабель доставив на МКС 3,7 тонни корисних вантажів, повідомляє прес-служба NASA.

Стикування відбулося шляхом використання руки-маніпулятора Canadarm 2, якою астронавт NASA Меган Макартур захопила космічний корабель.

Cygnus пробуде на МКС близько трьох місяців, після чого забере з собою сміття, а ще через два тижні згорить в атмосфері Землі.

Cygnus NG-16 названо на честь Еллісона Онідзуки — одного с семи астронавтів, які загинули 28 січня 1986 року під час запуску шатла «Челенджер».

Нагадаємо, запуск Cygnus NG-16 відбувся з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) о 01.01 11 серпня за київським часом (о 18.01 10 серпня за північноамериканським східним часом).

Джерело: Ракурс


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