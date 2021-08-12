Таліби захопили Кандагар: МЗС закликає негайно покинути Афганістан

https://racurs.ua/ua/n158734-taliby-zahopyly-kandagar-mzs-zaklykaie-negayno-pokynuty-afganistan.html

Ракурс

Рух «Талібан» захопив друге за величиною місто Афганістану — Кандагар. Перед цим урядові сили країни підтвердили захоплення міста Газні, яке розташоване на шляху до Кандагару.

Інформацію про захоплення Кандагара оприлюднив представник радикального ісламістського руху Забіхулла Муджахід у Twitter.

«Талібан» заявляє, що захопив Кандагар, — написав у Twitter кореспондент BBC в Афганістані і Пакистані Секундер Кермані.

Журналіст також поширив відео, на якому видно, як бойовики «Талібану» пересуваються найбільшою площею Кандагара. За словами кореспондента, темпи наступу талібів прискорюються.

У Міністерстві закордонних справ опублікували рекомендації для громадян України, які зараз перебувають в Афганістані.

МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, — негайно залишити її територію, — звернулися українські дипломати.

Раніше у середу бойовики терористичного руху захопили стратегічно важливе місто Газні, через яке йде головна автомагістраль Кабул-Кандагар, що з'єднує опорні пункти на півдні зі столицею. Наразі урядові сили Афганістану й незалежні джерела не підтверджують захоплення Кандагара. Проте наступ ісламістів набирає обертів. Тривають бої в іншому великому місті, Гераті, який вже кілька днів перебуває в облозі талібів.

Нагадаємо, 11 з 34 столиць провінцій Афганістану нині перебувають під контролем «Талібану». Захоплення нових провінцій відбувається на тлі поступового виведення військ США з країни. За даними ООН, у липні в Афганістані вбили понад тисячу мирних мешканців, багато людей стали вимушеними переселенцями — вони прямують до Кабула в пошуках безпеки.