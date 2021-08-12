Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Розлив нафти у Чорному морі - гігантська пляма прямує до Криму з РФ

Розлив нафти у Чорному морі — гігантська пляма прямує до Криму з РФ (ВІДЕО)

12 сер 2021, 21:15
999

Велетенська нафтова пляма, що утворилася внаслідок масштабного розливу нафти в районі Новоросійська на узбережжі Чорного моря, мігрує до окупованого Росією Криму. Розлив нафти у море, який може обернутися справжньою екологічною катастрофою, стався минулої суботи в Росії під час завантаження сировиною грецького танкера.

Всесвітній фонд дикої природи повідомив про забруднення берегової зони в районі Абрау-Дюрсо. За їхніми даними, нафтова пляма рухається в прибережну зону Утришского заповідника. Працівники дельфінарію під Анапою вже помітили масляні плями на поверхні води.

Пляму прибило до берегів у районі Малого Утриша, але через течію пляма піде в бік Анапи і Криму, — заявив російський еколог Веніамін Голубітченко.

За його словами, якби масштаби розливу не намагалися спочатку приховати, а одразу ж почали ліквідацію наслідків, поширення забруднення можна було б мінімізувати.


Нагадаємо, розлив нафти в районі Новоросійська стався 7 серпня під час закачування сировини на грецький танкер Minerva Symphony. Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму стверджувало, що розмір плями становить близько 200 кв. м. Згодом вчені з’ясували реальні масштаби катастрофи у Чорному морі — розмір масляної плями від розливу сягає майже 80 кв. км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів