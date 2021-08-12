Розлив нафти у Чорному морі - гігантська пляма прямує до Криму з РФ

https://racurs.ua/ua/n158735-rozlyv-nafty-u-chornomu-mori-gigantska-plyama-pryamuie-do-krymu-z-rf-video.html

Ракурс

Велетенська нафтова пляма, що утворилася внаслідок масштабного розливу нафти в районі Новоросійська на узбережжі Чорного моря, мігрує до окупованого Росією Криму. Розлив нафти у море, який може обернутися справжньою екологічною катастрофою, стався минулої суботи в Росії під час завантаження сировиною грецького танкера.

Всесвітній фонд дикої природи повідомив про забруднення берегової зони в районі Абрау-Дюрсо. За їхніми даними, нафтова пляма рухається в прибережну зону Утришского заповідника. Працівники дельфінарію під Анапою вже помітили масляні плями на поверхні води.

Пляму прибило до берегів у районі Малого Утриша, але через течію пляма піде в бік Анапи і Криму, — заявив російський еколог Веніамін Голубітченко.

За його словами, якби масштаби розливу не намагалися спочатку приховати, а одразу ж почали ліквідацію наслідків, поширення забруднення можна було б мінімізувати.

Нагадаємо, розлив нафти в районі Новоросійська стався 7 серпня під час закачування сировини на грецький танкер Minerva Symphony. Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму стверджувало, що розмір плями становить близько 200 кв. м. Згодом вчені з’ясували реальні масштаби катастрофи у Чорному морі — розмір масляної плями від розливу сягає майже 80 кв. км.