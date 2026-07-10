Супутник зафіксував удари по «тіньовому флоту» Росії в Азовському морі. Фото:

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Удари по «тіньовому флоту» Росії в Азовському морі зафіксував супутник.

У четвер, 9 липня, супутник Planet Labs зробив фото уражених танкерів. Ці судна горіли після масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику. Про це 10 липня повідомив проект «Схеми» (Радіо Свобода).

На одному з кадрів видно палаючий танкер, що був атакований в районі Керченської протоки. А приблизно за 10 км від нього був уражений ще одне судно, яке транспортувало нафту. Зазначається, що роздільна здатність світлин не дає можливості точно визначати клас і тип судна.

Також супутник підтвердив знищення резервуарного парку паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ. Цей об'єкт росіяни побудували у 2023 році. Відповідні світлини у Telegram10 липня опублікував канал AviVector. Аеродром був атакований українськими дронами у ніч на 8 липня.

Нагадаємо, 10 липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження загалом 48 суден «тіньового флоту» Російської Федерації за останні дні. За минулу ніч було знищено ще 13 танкерів.

Джерело: «Схеми»