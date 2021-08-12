Adidas продав Reebok за понад 2 млрд євро

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Ракурс

Adidas, німецький концерн спортивного одягу і взуття, офіційно підтвердив продаж спортивного бренду Reebok американській компанії, яка займається управлінням брендами Authentic Brands Group. Сума угоди склала 2,1 млрд євро.

Про це йдеться в офіційній заяві Adidas.

Велика частина коштів буде виплачена готівкою при закритті угоди, а решта відшкодована відстроченим умовним платежем, — сказано у повідомленні.

Очікується, що закриття угоди відбудеться в першому кварталі 2022 року. Adidas планує розділити основну частину грошових надходжень від продажу між своїми акціонерами.

Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, зробили в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху, — заявив гендиректор Adidas Каспер Рорстед.

Нагадаємо, Adidas володів Reebok з 2006 року. Проте цьогоріч у лютому німецький концерн оголосив про рішення продати бренд на тлі погіршення його фінансових показників.