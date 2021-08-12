Зеленському у США готують зустріч з Ілоном Маском і главою Apple — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n158737-zelenskomu-u-ssha-gotuut-zustrich-z-ilonom-maskom-i-glavou-apple-zmi.html

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Володимиру Зеленському, президенту України, в рамках візиту до США готують зустріч з американським бізнесменом-винахідником, власником приватної аерокосмічної компанії SpaceX і виробника електрокарів Tesla Ілоном Маском та гендиректором компанії Apple Тімом Куком.

Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на власні джерела. За попередньою програмою візиту, 28−29 серпня глава держави вирушить до Чикаго, де мешкає велика українська діаспора. Там він ще раз відсвяткує День незалежності України, й, можливо, зустрінеться з американським бізнесом.

Ввечері 29 серпня Зеленський вилетить до Вашингтона, де пробуде один день. У понеділок, 30 серпня, він проведе переговори із президентом США Джо Байденом. Видання зауважує, що від ідеї зустрічі Зеленського з членами американського уряду вирішили відмовитися. Окрім цього, на дату візиту президента конгресмени США ще перебуватимуть на канікулах.

31 серпня український президент проведе в Сан-Франциско у Каліфорнії. Нині опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів — зустрічі з Ілоном Маском та главою Apple Куком, а також виступ Зеленського у Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

За даними джерел, програма ще не затверджена остаточно, вона може коригуватися.

Нагадаємо, нещодавно у США побували міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Офісу президента Андрій Єрмак. У Вашингтоні чиновники провели низку зустрічей задля організації візиту Зеленського. Зокрема, Кулеба провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Джерело: ZN.ua