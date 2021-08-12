13 серпня - день святого Євдокима і Міжнародний день шульг

https://racurs.ua/ua/n158738-13-serpnya-den-svyatogo-ievdokyma-i-mijnarodnyy-den-shulg.html

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13 серпня вшановують пам’ять святого Євдокима Каппадокіяніна, а також відзначають Міжнародний день шульг і День зустрічей.

13 серпня — 225-й день року (226-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 140 днів.

Іменини 13 серпня

День ангела сьогодні святкують: Антон, Євдоким, Ганна, Василь, Арсеній, Володимир, Єлизавета, Костянтин, Іван, Микола, Максим, Юрій, Степан і Сергій.

Міжнародний день шульг

Міжнародний день шульг (International Lefthanders Day) щороку відзначають 13 серпня. У цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні фізіологічні потреби. Також шульги висловлюють занепокоєння через те, що в багатьох країнах дітей-шульг досі прагнуть перевчити писати виключно правою рукою. Приблизно 10−11% всіх людей на планеті — шульги. Роль у визначенні провідної руки можуть грати до 40 генів.

13 серпня — день Євдокима Каппадокіяніна

Православна церква цього дня вшановує пам’ять праведника Єводкима, котрий вважається одним з покровителів сімейного вогнища. Святий мешкав на території Малої Азії у IX столітті. З дитинства він вирізнявся послухом і праведністю. В юності Євдоким вирішив дати обітницю безшлюбності й уникав жінок. Євдоким помер у віці 33 років.

Прикмети 13 серпня

Сильний вітер — до сніжної зими;

Туман вранці швидко розсіюється — до ясної погоди;

Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго;

Густий туман над лісом — до багатого врожаю грибів;

Мурахи закривають вхід до мурашника — до дощу;



Бджоли летять в поле — до хорошої погоди.

Що не можна робити 13 серпня

13 серпня не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день. Цього дня не варто сваритися в будинку, їхати в подорож або відрядження.