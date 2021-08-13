Взрыв автобуса в России. Фото: Twitter

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Взрыв в пассажирском автобусе прогремел в центре российского города Воронеж.

В результате происшествия одна из пострадавших скончалась, еще 18 человек получили ранения. Состояние трех человек тяжелое, двое находятся в реанимации, а один человек в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области и источники.

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ работают на месте происшествия.

Источник в службах транспортного надзора региона сообщил журналистам, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Напомним, 8 августа взрыв гранаты прогремел в Кривом Роге. В результате взрыва пострадали четыре человека — 61-летний мужчина, взорвавший гранату, и трое полицейских.

Источник: «Интерфакс»