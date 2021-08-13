«Талибан» заявил о захвате еще пяти провинций Афганистана. Фото: МК

https://racurs.ua/n158753-taliban-zayavil-o-zahvate-esche-pyati-provinciy-afganistana.html

Ракурс

«Талибан», исламистское движение, заявило о захвате еще пяти провинций Афганистана по состоянию на 13 августа.

Талибы утверждают о взятии под контроль провинций Герат, Бадгис, Гор, Гильменд и Кандагар. Правительство Афганистана никак не комментирует закрепление боевиков на этих территориях. Об этом сообщило на своей странице в Twitter иранское агентство Fars.

Губернатор провинции Урузган Мохаммад Омар Ширзад заявил в эфире афганского телеканала «Толо ньюс», что старейшины племен, проживающих в провинции, призвали его прекратить войну с талибами после нескольких дней боев за город Таринкот. Вследствие боевых действий инфраструктура в этом городе сильно уничтожена. По словам чиновника, подразделения армии Афганистана по-прежнему находятся в городе.

Тем временем Министерство обороны Афганистана распространило на своей официальной странице в Twitter очередную ежедневную сводку о военных действиях в стране. В ведомстве сообщили о том, что 12 августа им удалось уничтожить 202 боевиков и ранить 89.

Иранское агентство «Тасним» сообщило, что в городе Герат талибы захватили квартал, где расположено Генеральное консульство Ирана. По данным агентства, Генконсул Ирана, другие дипломаты и сотрудники учреждения находятся внутри здания. Талибы обязались обеспечивать безопасность дипломатов и других сотрудников генконсульства.

Напомним, 11 из 34 столиц провинций Афганистана в настоящее время находятся под контролем «Талибана». Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из страны.

Движение «Талибан» также заявило о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагар. В сети появилось видео, на котором видно, как боевики передвигаются по самой большой площади Кандагара.

Источник: Fars, «Толо ньюс», «Тасним»