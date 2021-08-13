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Ракурс
Новая Госдума будет готовить Россию к войне - журналист

Новая Госдума будет готовить Россию к войне — журналист

13 авг 2021, 11:35
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«Молодая кровь», которая попадет в Госдуму России, будет давить на президента страны-оккупанта Владимира Путина, чтобы он был более агрессивным и жестким. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко «24 каналу».

По словам журналиста, президент РФ делает разные изменения в Конституцию для пролонгации своей власти. В то же время большая часть россиян считает, что он будет руководить страной вечно. Однако в политике Москвы происходит определенная ротация, но не в лучшую сторону, по мнению Яковенко.

Журналист убежден, что восьмая Госдума РФ будет еще хуже, чем действующая, поскольку туда идут агрессивные и истеричные люди.


Это будет Дума, которая, по крайней мере морально, политически будет готовить Россию к войне. Это будет Дума войны, — отметил Яковенко.

Он не исключил, что морально и психологически новые политики будут подталкивать Кремль к вооруженной агрессии.

Источник: Ракурс


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