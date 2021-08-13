Лукашенко будет вынужден пойти против Украины по приказу Путина - «слуга»

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Александр Лукашенко, белорусский диктатор, может выступить против Украины по приказу президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое мнение высказал нардеп от «Слуги народа» Василий Мокан на телеканале «Украина 24».

В отношении Лукашенко и Беларуси. Действительно, позиция государства, партии «Слуга народа» и депутатов в том, чтобы Украина не вмешивалась во внутренний процесс других государств. Но Украина не может не осуждать недемократические выборы, преследования и уничтожение оппозиции, не может не осуждать и не присоединяться к санкциям за принудительную посадку гражданского самолета, — отметил парламентарий.

По его мнению, Минску выгодно торговать с Киевом, однако самопровозглашенный президент этой страны по приказу Путина может прибегнуть к недружественным шагам.

Беларусь не менее заинтересована в торговле, так как их экспорт в разы превышает наш… Если Путин скажет Лукашенко сделать какие-то недружественные шаги в отношении Украины, а Лукашенко с каждым днем теряет свою субъектность, там уже полное экономическое поглощение, идет и политическое поглощение — то он это сделает даже вопреки своим экономическим интересам, он будет вынужден это сделать, — считает «слуга».

Напомним, 9 августа Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «подготовке боевиков, которых затем перебрасывают в Беларусь». Также диктатор отметил, что вместе с Путиным «мог бы поставить Украину на колени».