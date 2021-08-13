Лукашенко буде змушений піти проти України за наказом Путіна — “слуга”

https://racurs.ua/ua/n158747-lukashenko-bude-zmushenyy-pity-proty-ukrayiny-za-nakazom-putina-sluga.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, може виступити проти України за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна. Таку думку висловив нардеп від «Слуги народу» Василь Мокан на телеканалі «Україна 24».

Щодо Лукашенка й Білорусі. Дійсно, позиція держави, партії «Слуга народу» і депутатів в тому, щоб Україна не втручалася у внутрішній процес інших держав. Але Україна не може не засуджувати недемократичні вибори, переслідування і знищення опозиції, не може не засуджувати та не приєднуватися до санкцій за примусову посадку цивільного літака, — зазначив парламентар.

На його думку, Мінську вигідно торгувати з Києвом, проте самопроголошений президент цієї країни за наказом Путіна може вдатися до недружніх кроків.

Білорусь не менше зацікавлена в торгівлі, тому що їх експорт в рази перевищує наш… Якщо Путін скаже Лукашенку зробити якісь недружні кроки стосовно України, а Лукашенко з кожним днем втрачає свою суб'єктність, там вже повне економічне поглинання, йде і політичне поглинання, — то він це зробить навіть всупереч своїм економічним інтересам, він буде змушений це зробити, — вважає «слуга».

Нагадаємо, 9 серпня Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в «підготовці бойовиків, яких потім перекидають до Білорусі». Також диктатор зазначив, що разом з Путіним «міг би поставити Україну на коліна».