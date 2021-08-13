Правила в’їзду в Україну для паломників оновили. Фото:

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Правила в’їзду в Україну для іноземних паломників змінили з огляду на пандемію коронавірусу.

Паломники та особи без громадянства, які перетинають державний кордон України, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні. Відповідні роз’яснення надало Міністерство охорони здоров’я, передає прес-служба МЗС.

Також паломники з-за кордону при собі повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Документ має бути виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Крім того, знадобиться негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який був отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону.

Необхідно з собою мати й наступні документи:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними до списку ВООЗ;

іноземний «коронавірусний» сертифікат, виданий у державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що без цих документів людині не дозволять перетнути кордон. Паломники будуть зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися масочного режиму й проходити температурний скринінг.

Нагадаємо, з 5 серпня правила в’їзду в Україну дещо змінилися. Іноземцям та особам без громадянства потрібно буде пред’явити страховий поліс та один із документів — негативний ПЛР-тест/експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію.