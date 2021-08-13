Правила въезда в Украину для паломников обновили. Фото:

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Правила въезда в Украину для иностранных паломников изменили, учитывая пандемию коронавируса.

Паломники и лица без гражданства, которые пересекают государственную границу Украины, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением коронавируса, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине. Соответствующие разъяснения предоставило Министерство здравоохранения, передает пресс-служба МИД.

Также паломники из-за границы при себе должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Документ должен быть выдан не более чем за 72 часа до пересечения границы. Кроме того, понадобится отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который был получен не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Необходимо с собой иметь и следующие документы:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;

иностранный «коронавирусный» сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В Министерстве иностранных дел заверили, что без этих документов человеку не позволят пересечь границу. Паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, соблюдать масочный режим и проходить температурный скрининг.

Напомним, с 5 августа правила въезда в Украину несколько изменились. Иностранцам и лицам без гражданства нужно будет предъявить страховой полис и один из документов — отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.